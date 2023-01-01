Amazon Pay — це надійний, безпечний спосіб оплати й оплати, який підтримується технологіями, інноваціями та надійними службами управління ризиками Amazon.

Вебсайт: pay.amazon.com

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