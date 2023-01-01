WebCatalog
Amazon Pay

Amazon Pay

pay.amazon.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Amazon Pay» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Amazon Pay — це надійний, безпечний спосіб оплати й оплати, який підтримується технологіями, інноваціями та надійними службами управління ризиками Amazon.

Вебсайт: pay.amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Pay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Amazon

Amazon

Space

Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Facebook Pay

Facebook Pay

pay.facebook.com

Wholesail

Wholesail

paywholesail.com

Amazon Developer Console

Amazon Developer Console

developer.amazon.com

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Amazon Relay

Amazon Relay

relay.amazon.com

Handy.com

Handy.com

handy.com

亚马逊云科技

亚马逊云科技

amazonaws.cn

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності