Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Handy — це провідна платформа для зв’язку людей, які шукають побутові послуги, з високоякісними, попередньо перевіреними незалежними фахівцями з обслуговування. Від прибирання дому до послуг різноробочих, Handy миттєво знаходить тисячі клієнтів щотижня з професіоналами з найвищим рейтингом у містах по всьому світу. Завдяки безпроблемному 60-секундному процесу бронювання, безпечній оплаті та гарантії Handy Happiness Guarantee Handy — це найпростіший і найзручніший спосіб забронювати домашні послуги.

Вебсайт: handy.com

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