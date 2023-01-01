Corcentric пропонує повні рішення Source-to-Pay і Order-to-Cash, спрямовані на скорочення витрат, оптимізацію оборотного капіталу та збільшення прибутку. Модульна пропозиція SaaS Source-to-Pay від Corcentric включає аналітику, пошук джерел, керування постачальниками, керування життєвим циклом контрактів, закупівлі, керування рахунками-фактурами, фінансове управління та рішення для оплати. Рішення Corcentric Order-to-Cash можуть значно скоротити ваш DSO, гарантуючи платежі та усуваючи кредитний ризик.

Вебсайт: corcentric.com

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