Relay Payments спеціалізується на технології цифрових платежів для автопарків, брокерів, водіїв і торговців. Скористайтеся перевагами безготівкового розрахунку, знижками на пальне тощо.

Вебсайт: relaypayments.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Relay Payments». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.