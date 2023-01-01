Pickrr — це найбільше в Індії рішення для електронної комерції та програмне забезпечення для доставки для професійних служб кур’єрської доставки. Скористайтеся нашими функціями відстеження замовлень у режимі реального часу, готівкою при доставці (COD) і зробіть доставку без проблем.

Вебсайт: pickrr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pickrr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.