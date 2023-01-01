WebCatalog
Pickrr

Pickrr

pickrr.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pickrr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Pickrr — це найбільше в Індії рішення для електронної комерції та програмне забезпечення для доставки для професійних служб кур’єрської доставки. Скористайтеся нашими функціями відстеження замовлень у режимі реального часу, готівкою при доставці (COD) і зробіть доставку без проблем.

Вебсайт: pickrr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pickrr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Delhivery

Delhivery

delhivery.com

BigShip

BigShip

bigship.in

Shipway

Shipway

shipway.com

Unity Retail

Unity Retail

unityretail.com

Replicon

Replicon

replicon.com

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Eurosender

Eurosender

eurosender.com

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Detrack

Detrack

detrack.com

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

Logwork

Logwork

logwork.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності