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Delhivery

Delhivery

delhivery.com

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Замовляйте та керуйте доставкою кур’єра, відстежуйте замовлення в режимі реального часу для всіх ваших відправлень Delhivery та зв’язуйтеся зі службою підтримки клієнтів Delhivery для вирішення будь-яких проблем. Завдяки широкому охопленню понад 18 000 пін-кодів, Delhivery є найбільшим і найшвидше зростаючим повністю інтегрованим постачальником логістичних послуг в Індії, який надає кур’єрську службу «від дверей до дверей» і відстежує посилки в режимі реального часу в одній програмі.

Вебсайт: delhivery.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Delhivery». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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