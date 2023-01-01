Замовляйте та керуйте доставкою кур’єра, відстежуйте замовлення в режимі реального часу для всіх ваших відправлень Delhivery та зв’язуйтеся зі службою підтримки клієнтів Delhivery для вирішення будь-яких проблем. Завдяки широкому охопленню понад 18 000 пін-кодів, Delhivery є найбільшим і найшвидше зростаючим повністю інтегрованим постачальником логістичних послуг в Індії, який надає кур’єрську службу «від дверей до дверей» і відстежує посилки в режимі реального часу в одній програмі.

Вебсайт: delhivery.com

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