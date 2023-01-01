Unity Retail розширює можливості продавців, надаючи їм автоматизоване рішення для виконання наскрізних операцій електронної комерції, включаючи доставку, відстеження та отримання COD. Зареєструвавшись, продавці отримають доступ до найбільшої колекції кур’єрської служби Пакистану в одному місці та можливість відправляти куди завгодно. Unity Retail допомагає продавцям покращити якість доставки, щоразу вибираючи правильного кур’єра.

Вебсайт: unityretail.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Unity Retail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.