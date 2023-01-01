Проста та безпечна платформа оцінювання, яка забезпечує безпроблемний процес проведення індивідуального оцінювання (часто використовується на рівнях дошкільної освіти, TK, дитячого садка та першого класу). Використовуйте попередньо завантажені тести або створюйте власні оцінювання, щоб швидко збирати дані про успішність учнів і автоматично створювати кілька звітів. Дані в ESGI також використовуються для заповнення персоналізованих батьківських листів і карток, визначення окремих осіб або груп для цільового навчання та налаштування навчального середовища для сприяння фокусним сферам для академічного зростання.

Вебсайт: esgisoftware.com

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