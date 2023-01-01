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ESGI

ESGI

esgisoftware.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ESGI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Проста та безпечна платформа оцінювання, яка забезпечує безпроблемний процес проведення індивідуального оцінювання (часто використовується на рівнях дошкільної освіти, TK, дитячого садка та першого класу). Використовуйте попередньо завантажені тести або створюйте власні оцінювання, щоб швидко збирати дані про успішність учнів і автоматично створювати кілька звітів. Дані в ESGI також використовуються для заповнення персоналізованих батьківських листів і карток, визначення окремих осіб або груп для цільового навчання та налаштування навчального середовища для сприяння фокусним сферам для академічного зростання.

Вебсайт: esgisoftware.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ESGI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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