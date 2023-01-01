Turnitin
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Turnitin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: turnitin.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Turnitin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
LiteracyPlanet
literacyplanet.com
MyEducator
myeducator.com
Savvas Realize
savvas.com
Panorama Education
panoramaed.com
Phrasly
phrasly.ai
Honorlock
honorlock.com
Pear Deck
peardeck.com
Aktiv Learning
aktiv.com
Eli Review
elireview.com
Copyrighted
copyrighted.com
Scribbr
scribbr.com
Canary Technologies
canarytechnologies.com