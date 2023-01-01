Створюйте та діліться враженнями від доповненої реальності. За допомогою USDZ.app ви можете перетворити свої фотографії на дивовижні знімки 3D-об’єктів (файли USDZ) прямо у вашому браузері. Приєднуйтесь до нашої спільноти ентузіастів 3D і AR.

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