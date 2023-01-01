Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.

Вебсайт: trevor.io

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