Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fig» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Командний рядок нового покоління. Джерело правди щодо секретів, сценаріїв і облікових даних SSH вашої команди.

Вебсайт: fig.io

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