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PatentPal

PatentPal

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Вебсайт: patentpal.com

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Генеративний ШІ для інтелектуальної власності. Автоматизуйте механічний запис у своїх патентних заявках.

Вебсайт: patentpal.com

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