Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PatentPal» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Генеративний ШІ для інтелектуальної власності. Автоматизуйте механічний запис у своїх патентних заявках.

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