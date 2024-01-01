Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Linqia» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Linqia is the leading influencer marketing platform that delivers guaranteed influencer ROI for the enterprise. Linqia’s unique combination of strategy and technology provides the world’s largest brands and their agencies with seamless execution.

Вебсайт: linqia.com

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