Plotch — це ERP електронної комерції на основі штучного інтелекту для малого бізнесу в усьому світі. Plotch — це повністю сфокусована технологічна платформа, що забезпечує автоматизацію за допомогою штучного інтелекту для онлайн-бізнесу та задовольняє всі потреби бізнесу електронної комерції. Plotch об’єднує всі інструменти та інтеграції без проблем. Plotch також розміщує рівень штучного інтелекту над усіма процесами та аналітикою, щоб забезпечити автоматизацію, зростання та обробку винятків. Якщо ви власник бізнесу, це найпростіше та водночас найпотужніше програмне забезпечення електронної комерції, доступне для операцій електронної комерції. Нижче наведено деякі основні переваги використання Plotch: * Простий - легкий в експлуатації * Комплексно - все в одному місці * Масштабований - легко масштабувати Нижче наведено рішення, доступні в Plotch: a. Запустіть веб-магазин електронної комерції b. Запустіть мобільний додаток електронної комерції в. Запустіть онлайн-ринки d. Запустіть Omnichannel Offline Stores д. Керуйте запасами

Вебсайт: plotch.ai

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