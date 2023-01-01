Tenderly — це комплексна платформа розробки, яка дозволяє розробникам Web3 створювати, тестувати, контролювати та керувати смарт-контрактами від їх створення до масового впровадження.

Вебсайт: tenderly.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tenderly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.