Beehively приносить інновації. Ми зосереджені на розробці та наданні технологій і передових інструментів школам. Підтримуйте зв’язок зі своєю школою. Онлайн. В класі. всюди. Керувати школою має бути просто. Керувати веб-сайтом, спілкуватися з батьками та відстежувати дані, які вам потрібні щодня, є складною справою. Beehive тут, щоб допомогти вам керувати всіма цими речами та іншими, щоб ви могли зосередитися на найважливішому: навчанні наступного покоління.

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