Seesaw
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Вебсайт: seesaw.me
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Seesaw» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: seesaw.me
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Seesaw». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Legends of Learning
legendsoflearning.com
Mathletics
mathletics.com
Tynker
tynker.com
Satchel One
teamsatchel.com
GoNoodle
gonoodle.com
Kami
kamiapp.com
Simplilearn
simplilearn.com
ClickView Australia
clickview.com.au
PhET Simulations
phet.colorado.edu
Jupiter Education
jupitered.com
Showbie
showbie.com
Diaro
diaroapp.com