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Seesaw

Seesaw

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Вебсайт: seesaw.me

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Seesaw – це навчальний додаток, який використовується в понад 3 із 4 шкіл у США та понад 150 країнах. Тримайте студентів залученими та зв’язаними під час уроку, дистанційного навчання чи гібридного навчального середовища.

Вебсайт: seesaw.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Seesaw». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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