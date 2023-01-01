Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Seesaw» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Seesaw – це навчальний додаток, який використовується в понад 3 із 4 шкіл у США та понад 150 країнах. Тримайте студентів залученими та зв’язаними під час уроку, дистанційного навчання чи гібридного навчального середовища.

Вебсайт: seesaw.me

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