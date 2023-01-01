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GoNoodle

GoNoodle

gonoodle.com

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Зробіть час за екраном активним із понад 300 танцювальними відео, вправами йоги та розважальними вправами для дітей! Відео GoNoodle, яким довіряють вчителі та використовується в 4 із 5 державних початкових шкіл США, створює понад 667 мільйонів рухових хвилин щомісяця вдома та в школах.

Вебсайт: gonoodle.com

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