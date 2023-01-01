Улюблена цифрова платформа садочків. Простий у користуванні навчальний журнал для відстеження розпорядку дня дітей і залучення батьків. Орієнтуйтеся на дітей, а не на папери!

Вебсайт: childdiary.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ChildDiary». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.