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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cadmium» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Cadmium simplifies the production of live, hybrid and virtual events and maximizes the value of online learning with a single, flexible platform designed to capture the chemistry of people, ideas, and knowledge. The company’s software products are trusted by more than 900 content-driven organizations worldwide to generate revenue, drive customer retention, and lower operational costs for their events and education initiatives. For more information, visit https://gocadmium.com.

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Вебсайт: gocadmium.com

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