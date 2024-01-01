Альтернативи - Cadmium

Meeting Application

meetingapplication.com

Додаток для зустрічей надає можливість усім учасникам заходу, незалежно від того, відбувається він у прямому ефірі, онлайн чи гібрид. Він надає рішення як для мобільних пристроїв, так і для веб-сторінок, надаючи доступ учасникам у найбільш зручній для них формі. Це готова до використання програма, я...