Альтернативи - Cadmium
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Event Staff
eventstaffapp.com
Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Superevent
superevent.com
Superevent — це ідеальна універсальна платформа для проведення особистих, віртуальних і гібридних заходів. Цікавий для ваших відвідувачів і простий у налаштуванні!
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Функції додатка дозволяють організаторам подій розширити бізнес-можливості, надати путівник і краще спілкуватися з учасниками.
Grupio
grupio.com
Grupio дає змогу професіоналам із проведення заходів мобілізувати свої заходи та конференції, покращуючи враження від відвідувачів і сприяючи зростанню обізнаності в соціальних мережах.
Ventla
ventla.io
Ventla — це універсальна платформа для проведення заходів, розроблена для спрощення та заохочення взаємодії та взаємодії, одночасно надаючи інформацію про поведінку учасників у реальному часі. Завдяки інструментам повного циклу подій, таким як реєстрація, власний мобільний додаток, віртуальне веб-ма...
Meeting Application
meetingapplication.com
Додаток для зустрічей надає можливість усім учасникам заходу, незалежно від того, відбувається він у прямому ефірі, онлайн чи гібрид. Він надає рішення як для мобільних пристроїв, так і для веб-сторінок, надаючи доступ учасникам у найбільш зручній для них формі. Це готова до використання програма, я...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — це провідне рішення для додатків для проведення заходів, яке дає змогу організаторам заходів створювати персоналізовані та захоплюючі додатки для своїх подій, які працюють у гібридному форматі подій на місці або в Інтернеті. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування L...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних подій, яке має на меті полегшити боротьбу організаторів подій і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків ...
Sessionize
sessionize.com
Sessionize — це розумний спосіб зробити виклик для доповідей, розклад і керування доповідачами.
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro — це просте у використанні програмне забезпечення для планування, розроблене спеціально для професіоналів проведення заходів у сфері економіки концертів. Оскільки персонал має бути «запрошений» і «прийняти» кожен концерт, звичайні інструменти планування не працюють. Наше програмне заб...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor — це провідне хмарне програмне забезпечення для керування подіями, яке допомагає брендам оптимізувати та централізувати всі основні процеси планування подій і маркетингу. Нас використовують компанії зі списку Fortune 500 і стартапи, що швидко розвиваються, як систему відстеження подій у...
Event Smart
eventsmart.com
Організовуйте необмежену кількість заходів і продавайте необмежену кількість платних квитків безкоштовно у вашій країні та валюті на власному веб-сайті Event Smart.
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net полегшує кожному організовувати надзвичайні події. Наше програмне забезпечення для проведення подій містить усі необхідні інструменти для планування справді незабутніх подій – усе в одному зручному місці! Наша платформа дає вам змогу знайти найкращих постачальників заходів і місць п...
EventOnline
eventonline.be
EventOPS — це веб-програмне забезпечення, розроблене для менеджерів заходів, постачальників і дизайнерів заходів будь-якого масштабу.
Event Logic
eventlogic.se
У світі, який стає все більш цифровим, ми віримо в те, щоб змінити спосіб пошуку, планування та проведення зустрічей, подій і конференцій. Ми робимо це, гарантуючи, що розуміємо організаторів заходів та найскладніші виклики їхніх організацій у спробі створити успішні зустрічі між людьми. Результатом...
Reposite
reposite.io
Reposite — це провідний у галузі інструмент планування, який сприяє пошуку постачальників і спрощує координацію для групових планувальників.
Joi
joi.events
Ви витрачаєте години на оновлення електронних таблиць і документів вручну під час планування заходів? Якщо відповідь ствердна, то вам потрібен Джой. Joi — це єдине програмне забезпечення для планування заходів, яке може усунути проблеми з електронними таблицями. Унікальна архітектура Joi означає, що...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платфор...
RSVPify
rsvpify.com
Провідна онлайн-платформа з продажу квитків і організації подій, якій довіряють 30% Fortune 500. З легкістю керуйте великими та малими подіями та тримайте в центрі уваги свій бренд. Потужні функції, зокрема запрошення електронною поштою, онлайн-реєстрація та відповіді на запрошення, збір користуваль...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics тепер є Map D — найпростішим рішенням розпродати та організувати наступну подію. Зробіть продаж на стенді легким і викресліть складну логістику подій зі свого списку справ за допомогою карти D. Усі функції планування подій, необхідні для керування та проведення будь-яких подій у найпрос...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer (раніше InitLive) пропонує комплексне рішення для управління персоналом і волонтерами для програм і заходів. Рішення Bloomerang Volunteer оптимізує набір персоналу та волонтерів, планування, управління та спілкування через веб-додатки та мобільні додатки. Ідеально підходить для ...
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
Grip Events
grip.events
Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Brella
brella.io
Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella,...
Groupize
groupize.com
Groupize — найкраще рішення для сучасного управління нарадами. Завдяки зручній у користуванні комплексній платформі, розробленій для груп, зустрічей і подій будь-якого розміру, Groupize об’єднує подорожі, витрати та дотримання нормативних вимог, забезпечуючи дивовижні враження для планувальників і в...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для сучасних планувальників і організаторів подій. Незалежно від того, чи є ви невеликою волонтерською групою чи великою організацією, яка займається подіями, за допомогою ClearEvent ви можете миттєво почати продавати ...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кож...
Delegia
delegia.se
Delegia Event — це система подій, яка допомагає вам керувати заходом від реєстрації до моніторингу з можливістю надсилання запрошень електронною поштою та SMS, підрахунків, обробки платежів тощо.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — це перше наскрізне рішення для керування подіями, яке забезпечує безпечність, розумність та ефективність подій.
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
run.events
run.events
run.events — це глобальне програмне забезпечення для управління підприємством SaaS на основі ШІ для професійних організаторів подій і конференцій. Рішення розроблено таким чином, щоб його було легко налаштувати та використовувати, хмарну платформу керування подіями, яка містить можливості корпоратив...