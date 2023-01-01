Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений у 1,4 мільярда доларів. Зараз у Dataiku працює понад 500 співробітників по всьому світу в офісах у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Мюнхені, Сіднеї, Сінгапурі та Дубаї.

Вебсайт: dataiku.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dataiku». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.