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Dataiku

Dataiku

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Вебсайт: dataiku.com

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Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений у 1,4 мільярда доларів. Зараз у Dataiku працює понад 500 співробітників по всьому світу в офісах у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Мюнхені, Сіднеї, Сінгапурі та Дубаї.

Вебсайт: dataiku.com

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