Veritas

Veritas

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Вебсайт: veritas.com

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Veritas Technologies є лідером у багатохмарному управлінні даними. Понад 80 000 клієнтів, у тому числі 87% зі списку Fortune Global 500, покладаються на нас, щоб забезпечити захист, можливість відновлення та відповідність їхнім даним. Veritas має репутацію надійності в масштабах, що забезпечує стійкість, яка потрібна її клієнтам проти збоїв, які можуть виникнути через кібератаки, як-от програми-вимагачі. Жоден інший постачальник не в змозі зрівнятися з Veritas у виконанні з підтримкою понад 800 джерел даних, 100+ операційних систем і 1400+ цільових сховищ за допомогою єдиного уніфікованого підходу. Завдяки нашій технології хмарного масштабування Veritas сьогодні реалізує свою стратегію автономного керування даними, яка зменшує операційні витрати, одночасно забезпечуючи більшу цінність.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: veritas.com

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