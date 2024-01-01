InformationWeek

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InformationWeek.com: аналіз новин і коментарі щодо стратегії інформаційних технологій, включаючи управління ІТ, штучний інтелект, кібервідмовостійкість, управління даними, конфіденційність даних, сталість, хмарні обчислення, ІТ-інфраструктуру, програмне забезпечення та послуги тощо.

Вебсайт: informationweek.com

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