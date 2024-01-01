Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IO River» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

IO River робить перехід до мульти-CDN платформ плавним, дозволяючи клієнтам працювати ефективно та досягати оптимальної продуктивності, надійності та вартості. ми називаємо це: «Віртуальна межа», це незалежний від постачальника рівень на основі кількох платформ CDN з нульовими накладними витратами на трафік. IO River представляє «Virtual Edge» — уніфікований рівень безпеки, контролю трафіку та безсерверних обчислювальних служб на основі існуючих периферійних платформ для підвищення надійності, продуктивності та вартості онлайн-сервісів.

Вебсайт: ioriver.io

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