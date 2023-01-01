Безсерверний Postgres. Багатохмарний повністю керований Postgres із щедрим безкоштовним рівнем. Ми розділили сховище та обчислення, щоб запропонувати автомасштабування, розгалуження та бездонне сховище.

Вебсайт: neon.tech

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Neon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.