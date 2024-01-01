Безсерверна інфраструктура GPU для ШІ. Запускайте моделі машинного навчання в хмарі масштабовано та продуктивно. Платіть лише за те, що використовуєте. Cerebrium — це платформа для розгортання моделей машинного навчання на безсерверних графічних процесорах із часом холодного запуску менше 5 секунд. Клієнти зазвичай заощаджують на 40% порівняно з використанням традиційних хмарних провайдерів і можуть масштабувати моделі до понад 10 тисяч запитів на хвилину з мінімальними витратами на інженерні роботи. Просто напишіть свій код на Python, і Cerebrium подбає про всю інфраструктуру та масштабування. Cerebrium використовується компаніями та інженерами з Twilio, Rudderstack, Matterport та багатьох інших.

Вебсайт: cerebrium.ai

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