Scoretize — це бізнес-рішення зі штучним інтелектом, яке надає оцінки ефективності цифрової трансформації порівняно з конкурентами в категорії та галузі.

Вебсайт: scoretize.com

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