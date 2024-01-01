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Rizer Social

Rizer Social

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Вебсайт: rizersocial.io

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The Rizer platform is a cloud-based software used by brands and advertisers. Rizer Social positions as a performance marketing and business intelligence tool which is a completely different category than other platforms that are more focused on transactional marketplaces. Our solution mitigates risk for advertisers and amplifies results when working with influencers through transparency and performance benchmarking of their channels and audiences.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: rizersocial.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rizer Social». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

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MadKudu

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mediatool.com

Tapper

Tapper

tapper.ai

Anyword

Anyword

anyword.com

Foursquare

Foursquare

location.foursquare.com

Keepface

Keepface

keepface.com

Admitad

Admitad

admitad.com

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