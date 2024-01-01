WebCatalog

Wizdeo Analytics

Wizdeo Analytics

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: analytics.wizdeo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wizdeo Analytics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні додатки, іграшки та неурядові організації. Агентство Wizdeo і багатоканальні мережі підтримуються Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), власним інструментом великих даних, який відстежує та аналізує понад 700 тисяч каналів у всьому світі, включаючи 17 тисяч брендових каналів, 55 мільйонів відео, 40 мільйонів користувачів. Wizdeo Analytics надає творцям і брендам автоматичні й персоналізовані пропозиції щодо подальшого розвитку аудиторії їхніх каналів і порівняння конкурентів: частка ринку YouTube, найкращі впливові особи та найкращі рекламні кампанії. Wizdeo Analytics також узгоджує творців Youtube із потребами Брендів щодо конкретних кампаній із вмістом брендів і дозволяє їм через аудиторію впливових осіб націлюватися на найприбутковіші сегменти своєї аудиторії.

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: analytics.wizdeo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wizdeo Analytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Вам також може сподобатися

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Creatable

Creatable

creatable.io

VoxFeed

VoxFeed

voxfeed.com

Captiv8

Captiv8

captiv8.io

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

influData

influData

infludata.com

Get4views

Get4views

get4views.com

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

CreatorDB

CreatorDB

creatordb.app

Cohley

Cohley

cohley.com

Vyrill

Vyrill

vyrill.com

Glewee

Glewee

glewee.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.