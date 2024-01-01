Wizdeo — це провідне цифрове агентство YouTube, яке працює з провідними європейськими брендами. На сьогоднішній день загалом понад 160 відеороликів фірмового вмісту зібрали понад 55 мільйонів переглядів для своїх клієнтів. Ми працюємо з усіма секторами промисловості, включаючи FMCG, ігри, мобільні додатки, іграшки та неурядові організації. Агентство Wizdeo і багатоканальні мережі підтримуються Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), власним інструментом великих даних, який відстежує та аналізує понад 700 тисяч каналів у всьому світі, включаючи 17 тисяч брендових каналів, 55 мільйонів відео, 40 мільйонів користувачів. Wizdeo Analytics надає творцям і брендам автоматичні й персоналізовані пропозиції щодо подальшого розвитку аудиторії їхніх каналів і порівняння конкурентів: частка ринку YouTube, найкращі впливові особи та найкращі рекламні кампанії. Wizdeo Analytics також узгоджує творців Youtube із потребами Брендів щодо конкретних кампаній із вмістом брендів і дозволяє їм через аудиторію впливових осіб націлюватися на найприбутковіші сегменти своєї аудиторії.

Категорії :

Вебсайт: analytics.wizdeo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wizdeo Analytics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.