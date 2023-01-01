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VoxFeed

VoxFeed

voxfeed.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

VoxFeed з’єднує артистів і брендів із шанувальниками, впливовими особами та творцями контенту. Для творців контенту: співпрацюйте з лейблами звукозапису, вашими улюбленими виконавцями та брендами й отримуйте гроші за публікації в TikTok, Instagram та інших соціальних мережах. Для виконавців, брендів і звукозаписних компаній: запускайте кампанії в соціальних мережах і отримайте просування сотнями творців контенту одночасно.

Вебсайт: voxfeed.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VoxFeed». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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