Viral Pitch

Viralpitch — це самообслуговувана маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з впливовими людьми в соціальних мережах для просування своїх продуктів або послуг. Платформа надає ринок, де бренди можуть переглядати та вибирати впливових людей на основі демографічних показників аудиторії, рівня залучення та інших відповідних показників. Впливові особи на Viralpitch перевірені, і платформа обробляє всі транзакційні та юридичні аспекти партнерства. Завдяки охопленню та авторитету впливових осіб Viralpitch дозволяє брендам залучати нову аудиторію та сприяти успіху своїх маркетингових кампаній.

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Вебсайт: viralpitch.co

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