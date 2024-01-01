AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.

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Вебсайт: anytag.jp

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