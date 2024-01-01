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AnyTag

AnyTag

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Вебсайт: anytag.jp

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AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: anytag.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AnyTag». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

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Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

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Awario

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Zelkaa

zelkaa.com

Determ

Determ

determ.com

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