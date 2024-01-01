Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yoloco» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у ​​соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужні інструменти, за допомогою яких ви можете: - шукати впливових осіб за допомогою потужного фільтра - аналітичні звіти впливових осіб, що складаються з понад 20 показників - охоплювати впливових осіб - аналізувати конкурентів - менеджер кампанії

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Вебсайт: yoloco.io

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