Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Explori» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Explori has many unique features which make it quick and easy for events professionals to analyse the performance of their events. Create insights that you can confidently rely on year-on-year and put your results into context by benchmarking against other events in your portfolio or category. - See more at: http://www.explori.com/Content/Features/3/#sthash.boe4LVHA.dpuf

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Вебсайт: explori.com

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