WebCatalog
SpeechEasy

SpeechEasy

speecheasyapp.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SpeechEasy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Високоякісні голоси для легкого прослуховування. Використовуючи можливості штучного інтелекту та машинного навчання, ми створили просте та легке у використанні рішення для перетворення тексту в аудіо. SpeechEasy™ дозволяє генерувати синтетичні голоси студійного класу, які роблять прослуховування легким для розуміння та використання в дорозі, вдома чи в офісі.

Вебсайт: speecheasyapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SpeechEasy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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