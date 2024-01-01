Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UTM Link» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Create, Manage, Track & Share your branded shortlinks using UTMLink.io. Let your customers feel safe clicking your branded link. Powering data-driven agencies and marketers: * Fast + foolproof link creation * Automatic branded shortlinks * Best-practice presets * Add images + private notes to your links * Search, filter, and sort your links

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Вебсайт: utmlink.io

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