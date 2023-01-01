WebCatalog
TheBrain

TheBrain

app.thebrain.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TheBrain» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Інтелектуальне ведення нотаток. Нелінійне керування файлами. Візуалізація ідей і відносин.

Вебсайт: app.thebrain.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TheBrain». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Emberly

Emberly

ember.ly

Notebase

Notebase

notabase.io

Notabase

Notabase

notabase.io

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

Waspnote

Waspnote

waspnote.com

Ambient

Ambient

ambient.us

Notebook

Notebook

zoho.com

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Flowcite

Flowcite

flowcite.com

TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

Capacities

Capacities

capacities.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності