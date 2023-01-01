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NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NoteApps.Info надає доступний для перегляду каталог додатків для створення нотаток, який містить знімки екрана. Чи справді світові потрібен веб-сайт лише для каталогізації додатків для нотаток? Це здається трохи надмірним, чи не так? Не може бути стільки програм для створення нотаток, які потрібно сортувати?

Вебсайт: noteapps.info

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