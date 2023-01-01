NoteApps.Info надає доступний для перегляду каталог додатків для створення нотаток, який містить знімки екрана. Чи справді світові потрібен веб-сайт лише для каталогізації додатків для нотаток? Це здається трохи надмірним, чи не так? Не може бути стільки програм для створення нотаток, які потрібно сортувати?

Вебсайт: noteapps.info

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