Supernormal допомагає створювати неймовірні нотатки зустрічі, не поворухнувши пальцем. Наднормальний штучний інтелект автоматично транскрибує та записує нотатки зустрічі для Google Meet. Економте п’ять-десять хвилин на кожній зустрічі. Миттєво надаємо доступ до Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce тощо.

Вебсайт: supernormal.com

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