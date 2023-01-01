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Meetric

Meetric

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Вебсайт: meetric.com

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Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.

Вебсайт: meetric.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Meetric». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Fireflies.ai

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Drift

Drift

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Fireflies.ai

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Crono

Crono

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Adam.ai

adam.ai

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