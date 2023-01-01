Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Meetric» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Capture, analyze, and optimize sales meetings easily and effectively with AI to drive revenue and insights. Simply connect with Teams, Zoom or Google Meet, or take it to the next level by leveraging our meeting platform made for sales.

Вебсайт: meetric.com

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