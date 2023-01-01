Sembly записує, транскрибує та створює інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Семблі - найрозумніший помічник команди ШІ!

Вебсайт: sembly.ai

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