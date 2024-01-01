Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RevenueHero» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RevenueHero — це продукт для прискорення вхідного доходу, який забезпечує миттєве планування зустрічей і маршрутизацію потенційних клієнтів усіх рівнів складності для команд B2B. RevenueHero інтегрується з вашою формою реєстрації потенційних клієнтів, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів і планувати зустрічі між ними та відповідним представником вашої команди в режимі реального часу. RevenueHero допомагає командам скоротити цикли продажів і скоротити час звернення до потенційних клієнтів.

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Вебсайт: revenuehero.io

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