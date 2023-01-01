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Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

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Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання динамічних підказок і спонукань для конверсії продажів. Він також дає змогу лідерам продажів завдяки інтелектуальному управлінню метаданими зустрічей і аналітиці ефективності продажів.

Вебсайт: goodmeetings.ai

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