MaintainX — це перша мобільна платформа Frontline Record Management (FRM), яка дає змогу керівникам операцій керувати робочими процесами разом зі своєю командою.

Вебсайт: getmaintainx.com

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