Nektar — це інтуїтивно зрозуміла мобільна платформа збору та керування даними, розроблена, щоб дозволити нашим клієнтам використовувати свої дані та оптимізувати робочі процеси.

Вебсайт: nektar.io

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