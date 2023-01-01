WebCatalog
SwissSalary EasyRapport

SwissSalary EasyRapport

swisssalary.ch

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SwissSalary EasyRapport» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Веб-запис часу та активності Оптимізована взаємодія реєстрації робочого часу та обліку заробітної плати мінімізує адміністративну роботу та підтримує робочий процес на високому рівні. Актуальні дані - зібрані дані щодня передаються до бухгалтерії. Це означає, що, наприклад, можна визначити поточний рівень відсутності. Гнучке введення даних - доступні три маски введення: місячні, тижневі або щоденні інтервали. Таким чином співробітники можуть ефективно вводити дані. Автоматичні оновлення - наш відділ розробки піклується про хмарний сервіс, резервне копіювання та регулярні оновлення. Це означає, що ви завжди будете в курсі подій. Інформація про співробітників - усі працівники можуть у будь-який час перевірити свої поточні відпустки та понаднормові години. В результаті зворотні дзвінки до розрахунку заробітної плати зведені до мінімуму.

Вебсайт: swisssalary.ch

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SwissSalary EasyRapport». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

Zube

Zube

zube.io

Copromatic Copropriétaire

Copromatic Copropriétaire

copromatic.com

Copromatic Syndic

Copromatic Syndic

copromatic.com

Healthcheck.io

Healthcheck.io

healthchecks.io

IconCMO

IconCMO

iconcmo.com

The Sole Supplier

The Sole Supplier

thesolesupplier.co.uk

Rewind

Rewind

rewind.com

Chairish

Chairish

chairish.com

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

Tinq

Tinq

tinq.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності