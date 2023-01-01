SwissSalary EasyRapport

Веб-запис часу та активності Оптимізована взаємодія реєстрації робочого часу та обліку заробітної плати мінімізує адміністративну роботу та підтримує робочий процес на високому рівні. Актуальні дані - зібрані дані щодня передаються до бухгалтерії. Це означає, що, наприклад, можна визначити поточний рівень відсутності. Гнучке введення даних - доступні три маски введення: місячні, тижневі або щоденні інтервали. Таким чином співробітники можуть ефективно вводити дані. Автоматичні оновлення - наш відділ розробки піклується про хмарний сервіс, резервне копіювання та регулярні оновлення. Це означає, що ви завжди будете в курсі подій. Інформація про співробітників - усі працівники можуть у будь-який час перевірити свої поточні відпустки та понаднормові години. В результаті зворотні дзвінки до розрахунку заробітної плати зведені до мінімуму.

Вебсайт: swisssalary.ch

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