Бухгалтерська та адміністративна програма для опікунів ОСББ.

Вебсайт: copromatic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Copromatic Copropriétaire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.