SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення продажів у гейміфікованому режимі. Відстежуйте стимули в режимі реального часу для кращої видимості та прозорості. Тести на основі штучного інтелекту та регулярні підкріплення для накопичення знань. Безперервне навчання для покращення взаємодії з клієнтами.

Вебсайт: smartwinnr.com

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